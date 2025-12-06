Zanetti esulta, 1ª vittoria per il Verona: "Partita sopra le righe. Serata bellissima"

Paolo Zanetti, tecnico del Verona, è intervenuto ai microfoni di Sky dopo il primo successo in questo campionato degli scaligeri con un bel 3-1 all'Atalanta.

Sulla prestazione

"Abbiamo fatto una partita sopra le righe, di alto livello e non poteva essere altrimenti contro una squadra del genere e in grandissima forma. Non è la prima partita che facciamo di livello alto, ma stasera siamo stati anche concreti. Le scelte che ho fatto alla fine mi hanno premiato. Serata bellissima, sono contento per i ragazzi che non li avevo ancora visti giocare quest'anno. So come lavorano, so quanto mi vogliono bene e alla fine ci siamo compattati. La strada è ancora lunghissima, non cambia niente".

Fino alla vigilia della partita la sua panchina era in bilico

"Mi è successo già 3-4 volte. Questo è un club esigente, piazza calda che merita di più come risultati del campo. I tifosi ci hanno però sostenuto dal primo all'ultimo minuto e abbiamo creato un'energia diversa. Il mio obiettivo è di aiutare i ragazzi, non mi interessa parlare della mia situazione personale ma mi interessa elogiare questo gruppo che lavora sodo".

Sulla coesione del gruppo

"Questo è un gruppo particolare, dove abbiamo perso ore a vedere video, a conoscerci. Abbiamo capito che partita dovevamo fare, se non lo avessimo capito saremmo usciti con le ossa rotte come l'anno scorso. Partita umile, aggressiva, ci siamo preparati al massimo anche dal punto di vista emotivo".

Su Giovane

"Settimana difficile, la scorsa, per lui. Si sentiva responsabile e io l'ho aiutato. Perché è un ragazzo meraviglioso e che ha bisogno di entrare in un contesto e in una famiglia. In certi momenti anziché scaricare le colpe sui ragazzi è meglio che me le prenda io e lui lo ha apprezzato molto, dicendomi che mi vuole molto bene".