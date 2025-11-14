Improta va controcorrente: "Non si può discutere Conte, figuraccia del Napoli a Bologna"

Gianni Improta, storico ex calciatore del Napoli, ha parlato del momento della formazione azzurra al microfono di Tele A. Queste le sue principali dichiarazioni:

"Credo che quello di mister Antonio Conte sia stato uno sfogo sincero, anche se abbastanza duro nei suoi passaggi. Ovviamente ha visto una squadra che non gli ha dato ciò che lui pretende. A Bologna il Napoli ha subito due gol davvero da principianti. E quindi lì Conte si arrabbia tanto e poi ne dice tante. Qualcosina poteva anche risparmiarsela, ma almeno è venuto fuori il vero Conte, ossia l'allenatore che vuole entrare sempre di più nella testa dei calciatori e vuole far capire cosa pretende da loro.

Ha parlato di cuore e di anima. Probabilmente questo è il vero Conte. Al di là del gioco più o meno bello, è normale che se negli atteggiamenti non ci metti tutto e fai solo il compitino, si fanno le figuracce come quella fatta a Bologna. Conte sa di averla fatta anche lui e ha voluto dare uno scossone all'ambiente. Mi sono piaciute molto le esternazioni della società, che ha messo subito a tacere tutto il chiacchiericcio. Finalmente c'è una comunicazione che rende. Ora non si può discutere Conte".