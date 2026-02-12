TMW
Il Padova guarda al futuro: tesserato il giovane centrocampista Henryson Temgoua
TUTTO mercato WEB
Il Padova guarda al futuro e mette a segno un colpo in prospettiva: come raccolto da TMW il club biancoscudato ha tesserato Henryson Temgoua, centrocampista classe 2008 italo-camerunese nato a Ferrara da genitori camerunesi.
Fisico imponente – 188 centimetri – e caratteristiche che ricordano da vicino quelle di André-Frank Zambo Anguissa. Il giovane centrocampista arriva dall’Adriese Calcio, dove ha militato in Serie D, mettendosi in evidenza nonostante la giovanissima età in un campionato fisico e competitivo.
Inizialmente Temgoua si aggregherà alla formazione Primavera del Padova, con l’obiettivo di proseguire il proprio sviluppo tecnico e tattico all’interno del settore giovanile per arrivare poi in prima squadra.
Articoli correlati
Altre notizie Serie B
Editoriale di Marco Conterio Così la Juventus sta cercando i nuovi Huijsen, Soulé e Yildiz. Un futuro ancora più sostenibile ma la Vecchia Signora continua a pescare alcuni dei baby più interessanti in Europa
Le più lette
2 Così la Juventus sta cercando i nuovi Huijsen, Soulé e Yildiz. Un futuro ancora più sostenibile ma la Vecchia Signora continua a pescare alcuni dei baby più interessanti in Europa
Ora in radio
11:00Editoriale live!
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile