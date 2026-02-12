Serie B, la classifica marcatori: nessun cambio dal weekend nelle prime cinque posizioni

Con la giornata di ieri, mercoledì 11 febbraio, è andata definitivamente in archivio la 24ª giornata del campionato di Serie B, che si è giocata in turno infrasettimanale ma che - rispetto al weekend trascorso - non dato una nuova linea a quella che è la la classifica marcatori plasmata fino a questo momento: ancora in vetta con buon distacco dal secondo posto, l'attaccante del Palermo Joel Pohjanpalo, su cui fanno la corsa Andrea Adorante del Venezia e Tommaso Biasci dell'Avellino, entrambi sul secondo gradino del podio.

Di seguito, ricordando che vengono riprese le sole prime cinque posizioni, il preciso punto della situazione, per la quale ricordiamo che il numero tra parentesi indica i rigori calciati:

15 gol: Pohjanpalo (3; Palermo)

11 gol: Adorante (3; Venezia), Biasci (Avellino)

10 gol: Gliozzi (6; Modena)

9 gol: Bortolussi (4; Padova), Coda (3; Sampdoria)

8 gol: C. Shpendi (4; Cesena), Ghedjemis (Frosinone)