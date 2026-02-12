Serie B, la classifica assistman: Palumbo (Palermo) avvicina Calò (Frosinone) in vetta

Con il campionato di Serie B riprende anche la sfida fra i calciatori del torneo cadetto per le classifiche individuali. Quella per i marcatori, ma anche per quella degli assist.

Con la ventiquattresima giornata di campionato in archivio, con dieci assist, troviamo Giacomo Calò del Frosinone, seguito a tre lunghezze di distanza Antonio Palumbo del Palermo. A quota sei, invece, Maistro della Juve Stabia e Yeboah del Venezia. Di seguito le prime posizione della classifica (dati Lega B):

Dieci assist - Giacomo Calò (Frosinone)

Sette assist - Antonio Palumbo (Palermo)

Sei assist - Fabio Maistro (Juve Stabia), John Yeboah (Venezia)

Cinque assist - Pietro Iemmello (Catanzaro), Tommaso Berti (Cesena), Salvatore Elia (Empoli), Alessandro Capelli (Padova), Joel Pohjanpalo (Palermo),

Quattro assist - Dimitris Sounas (Avellino), Fabio Abiuso e Mattia Finotto (Carrarese), Simone Pontisso (Catanzaro), Cristian Shpendi (Cesena), Rares Ilie (Empoli), Massimo Zilli (Frosinone), Jonathan Varas (Padova), Gaetano Letizia (Pescara), Matteo Dagasso (Pescara-Venezia), Manuel Marras (Reggiana*), Kike Perez (Venezia), Bernat Guiu (Virtus Entella)

Tre assist - Raffaele Russo (Avellino), Lorenzo Maria Dickmann e Mehdi Dorval (Bari), Simone Zanon ed Emanuele Zuelli (Carrarese), Luca Magnino (Modena-Empoli), Matteo Cichella, Ilias Koutsoupias, Giorgi Kvernadze e Ilario Monterisi (Frosinone), Niccolò Radaelli e Simone Trimboli (Mantova), Gregoire Defrel (Modena), Paulo Azzi e Patrick Ciurria (Monza), Niccolò Pierozzi (Palermo), Massimo Bertagnoli (Reggiana), Massimo Coda e Simone Pafundi (Sampdoria), Daniele Casiraghi (Sudtirol), Antoine Hainaut (Venezia), Tommaso Fumagalli (Virtus Entella-Reggiana), Nermin Karic (Virtus Entella)

Due assist - Tommaso Biasci, Armando Izzo (anche con il Monza), Valerio Crespi*, Filippo Missori e Martin Palumbo (Avellino), Matthias Verreth (Bari), Luis Hasa (Carrarese), Marco D'Alessandro, Mattia Liberali e Filippo Pittarello (Catanzaro), Michele Castagnetti, Riccardo Ciervo e Andrea Ciofi (Cesena), Tommaso Corazza (Pescara-Cesena), Duccio Degli Innocenti, Lorenzo Ignacchiti, Brando Moruzzi e Pietro Pellegri (Empoli), Fares Ghedjemis e Ben Kone (Frosinone), Omar Correia e Alessandro Gabrielloni (Juve Stabia), Niccolò Radaelli (Mantova), Francesco Di Mariano (Modena-Padova), Yanis Massolin (Modena), Keita Balde, Samuele Birindelli, Andrea Carboni, Leonardo Colombo, Dany Mota e Luca Ravanelli (Monza), Pietro Ceccaroni, Jeremy Le Douaron, Jacopo Segre e Aljosa Vasic (Palermo), Antonio Di Nardo e Luca Valzania (Pescara), Charlys e Matteo Rover (Sudtirol), Oliver Abildgaard (Sampdoria), Matteo Brunori (Palermo-Sampdoria), Salvatore Esposito (Spezia-Sampdoria), Pietro Beruatto, Adam Nagy e Vanja Vlahovic (Spezia), Simone Davì, Hamza El Kaouakibi, Salvatore Molina e Raphael Odogwu (Sudtirol), Issa Doumbia e Joel Schintienne (Venezia)

* hanno lasciato la Serie B nel corso del mercato di gennaio