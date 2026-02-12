Reggiana, Yeferson Paz chiude la stagione dopo 56'. Lesione al crociato del ginocchio
TUTTO mercato WEB
Tegola in casa Reggiana per quanto riguarda uno dei colpi del calciomercato di gennaio. Ecco la nota del club emiliano:
"AC Reggiana – tramite il Responsabile Sanitario Dr. Franco Taglia – comunica che gli esami strumentali eseguiti su Yeferson Paz hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il calciatore sarà sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione nella giornata di domani".
La stagione del colombiano in granata si chiude, dunque, con una sola presenza da 56'. In estate farà ritorno al Sassuolo, club proprietario del suo cartellino.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Marco Conterio Così la Juventus sta cercando i nuovi Huijsen, Soulé e Yildiz. Un futuro ancora più sostenibile ma la Vecchia Signora continua a pescare alcuni dei baby più interessanti in Europa
Le più lette
2 Così la Juventus sta cercando i nuovi Huijsen, Soulé e Yildiz. Un futuro ancora più sostenibile ma la Vecchia Signora continua a pescare alcuni dei baby più interessanti in Europa
Ora in radio
11:00Editoriale live!
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile