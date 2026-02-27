Attesa per il sorteggio di Europa League. Il Romanista in apertura: "Nell'urna Genk o Bologna"

Il quotidiano Il Romanista oggi in edicola in prima pagina dedica ampio spazio al sorteggio di Europa League, che coinvolgerà direttamente anche la Roma. I giallorossi infatti saranno una delle otto teste di serie, complice l'ottavo posto conquistato nella prima fase del torneo. Dall'urna di Nyon, dove il sorteggio comincerà alle 13, la Roma potrebbe pescare anche il Bologna, dando vita ad una sfida europea tra italiane.

I felsinei infatti hanno passato il turno contro il Brann e ora potrebbe giocarsi i quarti di finale contro i giallorossi oppure contro il Friburgo. Un caso simile a quello della stagione 2023/2024, quando i capitolini sfidarono il Milan ai quarti di finale. Sul percorso della Roma, che non ha mai sfidato il Bologna in una competizione europea, potrebbero esserci anche i belga del Genk, reduci dalla qualificazione ai danni della Dinamo Zagabria.

Anche in questo caso sarebbe un confronto inedito, visto che le due formazioni non si sono mai sfidate in Europa League. I due precedenti infatti risalgono alla Champions League 2002/2003, dove la Roma conquistò una vittoria e un pareggio durante la fase a gironi. Percorso europeo a parte, sull'agenda della Roma c'è pure la sfida contro la Juventus, avversaria attesa all'Olimpico nel big match di domenica.