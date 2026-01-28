Incredibile Sterling: ha spostato 120 milioni, ora è libero. Occhio alla Serie A

Si è chiusa l'avventura di Raheem Sterling al Chelsea. E di fatto viene sancito il fallimento del primo acquisto dell'era Boehly. Per lui i londinesi avevano speso 56 milioni per strapparlo al Manchester City. Chiude il suo bilancio con i blues con 81 presenze, 19 reti e zero trofei. Perché nell'anno della Conference League era già fuori dai piani.

Eppure arrivava con grandi propositi: il giocatore d'esperienza ad altissimi livelli che doveva avere il compito di prendere per mano dei compagni di squadra talentuosi ma ancora acerbi. Il suo curriculum dice: Liverpool, Manchester City, Arsenal. Il suo storico trasferimenti dice che ha generato un flusso di 120 milioni (700mila euro dal QPR al Liverpool; 63.7 milioni dal Liverpool al Man City; 56.2 milioni dal Man City all'Arsenal). Il rendimento in campo non è stato all'altezza delle aspettative e dopo il prestito all'Arsenal nella passata stagione, il suo rientro a Stamford Bridge è stato vissuto da separato in casa. Dall'inizio di questa stagione, tanto lui che Axel Disasi si sono allenati a parte, in orari diversi e su campi diversi rispetto al resto del gruppo. Un problema non da poco per il Chelsea, che gli ha riconosciuto 19.6 milioni annui d'ingaggio. Di fatto era fino a oggi pomeriggio il giocatore più pagato della rosa. Ragione per cui qualsiasi tentativo di collocarlo altrove, nell'ultima finestra di mercato, si è rivelato vano. Chi può affrontare un costo simile?

Con la risoluzione del contratto, un anno e mezzo prima della scadenza naturale, ora Sterling può trattare liberamente con chiunque. E la Serie A potrebe anche essere un'occasione. Ma in quale squadra potrebbe essere utile? Il Napoli, ad esempio. L'inglese era un'idea per la scorsa estate e ora può tornare prepotentemente di moda: i partenopei devono fare i conti con l'assenza di David Neres per infortunio e in questa finestra di mercato hanno ceduto Lang al Galatasaray. Antonio Conte attinge spesso dalla Premier League (De Bruyne e Hojlund in questa stagione; McTominay, Gilmour, Lukaku e Billing nella passata) con risultati sempre soddisfacenti. Attenzione anche alla Roma, che dopo aver rispedito al mittente Leon Bailey sta cercando un altro esterno. E ha valutato proprio le possibilità di arrivare all'inglese, che piace per la capacità di giocare su entrambe le fasce e all'occorrenza anche come punta.

Lo vedremo in Italia? Da tenere in considerazione un fattore: il figlio Thiago, 8 anni, ha firmato lo scorso giugno per l'Academy dell'Arsenal. Tutto lascia pensare a una preferenza per la capitale inglese, anche se da Londra in estate non sono pervenute offerte né i Gunners hanno mai pensato di riscattarlo dal prestito.