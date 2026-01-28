Atletico Madrid-Bodo/Glimt, le formazioni ufficiali: Simeone punta su Nico Gonzalez
Di seguito le formazioni ufficiali di Atletico Madrid-Bodo/Glimt, valida per l'ottava e ultima giornata della League Phase di Champions League.
ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Gimenez, Hancko; Nico Gonzalez, Barrios, Koke, Alex Baena; Alvarez, Sorloth. Allenatore: Diego Simeone.
BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Gundersen, Bjortuft, Bjorkan; Brunstad Fet, Berg, Evjen; Blomberg, Hogh, Hauge, Allenatore: Kjetil Knutsen.
ARBITRO: Mariani (Italia).
