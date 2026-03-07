Finalmente Seba Esposito: l'attaccante del Cagliari torna al gol. 1-1 tra Cagliari e Como al 57'
Fine del digiuno per Sebastiano Esposito. L'attaccante del Cagliari è infatti tornato al gol, che gli mancava in Serie A dallo scorso 29 novembre, pareggiando i conti nella sfida tra i sardi e il Como, adesso, al 57', sull'1-1.
Grandissima azione sulla destra del solito Palestra che ha poi crossato sul secondo palo: sponda di Obert e colpo di testa in tuffo dell'italiano, che ha piegato le mani a Butez regalando il pari ai suoi.
