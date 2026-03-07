Da Cunha rompe l'equilibrio con una perla da fuori: Como di nuovo in vantaggio a Cagliari

Gol strepitoso di Da Cunha e Como di nuovo in vantaggio a Cagliari. Il capitano dei lariani si è inventato una grandissima rete con un mancino di esterno a giro che non ha lasciato scampo a Caprile e ha riportato avanti la squadra di Cesc Fabregas al minuto numero 76. 1-2 adesso il parziale alla Unipol Domus Arena.

