Italiano: "Utopia agganciare la Juve? Due mesi fa sono stati gli altri a rosicchiarci punti"

"Come mai do la formazione solo all'ultimo? Sono stato abituato così dai miei allenatori e ai miei giocatori piace questa cosa, quindi continuerò così". Parla così Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Hellas Verona. "Da quando ho iniziato ad allenare, con tre partite a settimana, non si può non coinvolgere tutti i giocatori. Tutti devono sapere concetti e principi nel momento in cui vengono chiamati in causa e con il mio staff lavoriamo da sempre per questo scopo. Giocare tre volte a settimana aiuta in questo perché fa la differenza quando non si può lavorare una settimana intera".

È utopistico pensare di agganciare la Juventus? Il Bologna, ricordiamo, è a 39 mentre i bianconeri sono a quota 47.

"Sono felice di queste tre vittorie perché stavamo entrando in un tunnel pericoloso, invece questi 9 punti ci hanno dato una bella spinta. Ora dobbiamo continuare con questa attenzione e vedere se saremo bravi a recuperare terreno agli altri: due mesi fa sono stati gli altri a rosicchiarci punti".

Lucumì si sta rivelando un esempio di professionalità?

"Nel momento in cui è concentrato, la partita gli fa dimenticare tutto quello che c'è intorno. Nell'ultimo periodo ha dimostrato grande professionalità. È un giocatore di valore, un pilastro della Nazionale colombiana e quando è concentrato è un giocatore di grandissimo livello. Quando stacca la spina fa mettere le mani nei capelli a chi li ha. Mi auguro che nei prossimi mesi continui con questa situazione mentale al top perché poi sarà chiamato a giocare il Mondiale e dovrà essere pronto sia sotto l'aspetto fisico sia mentale".