Inter-Arsenal 1-3, le pagelle: Saka, che incubo. Pio Esposito scuote, Lautaro meno

Risultato finale: Inter-Arsenal 1-3

INTER (a cura di Daniele Najjar)

Sommer 5,5 - Due-tre parate non così impegnative, può poco sui primi due gol, subiti da pochi passi. Sul terzo devia debolmente un tiro sul quale poteva forse fare di più.

Akanji 6 - Sembra quello che va meno in difficoltà lì dietro, anche se pure lui non è il solito monumento di fronte alle frequenti stimolazioni di un avversario mai domo.

Acerbi 5,5 - Partita di lotta e cerca di reggere l'urto, che però è forte: qualcosa scappa qua e là nell'onda dei Gunners.

Bastoni 5,5 - Un grande intervento a chiudere Saka, che però per larghi tratti del match fa vedere a lui e Dimarco i proverbiali sorci verdi. Ha poco spazio per dare il solito supporto alla manovra offensiva, perché in difesa ha grossi grattacapi. Giallo ingenuo, per nervosismo.

Luis Henrique 5 - Una bella dormita sul gol che sblocca la gara, a tenere in gioco Gabriel Jesus. Era uno dei primi test ad alto livello per lui. Mostra buona corsa e qualche spunto che promette bene, ma che non mantiene abbastanza. Nella fase conclusiva delle azioni pecca un po', tanto a livello di scelte che di misura. (Dall'83' Diouf s.v.).

Barella 5,5 - Tanta corsa e tanto supporto ai compagni, paga però qualcosa in termini di qualità e nell'incisività negli ultimi 30 metri, considerando che l'Arsenal manda anche lui a vuoto. Esce dopo aver dato comunque tutto. (Dal 63' Frattesi 5,5 - L'impatto sul match è leggero, incomprensione con Sucic sull'1-3).

Zielinski 6 - Non va in crisi in mezzo a un traffico mai visto lì in mezzo, rischiando sempre la giocata, pur se a piccoli tratti travolto con il resto della squadra dal ritmo dell'Arsenal. Quando i rivali rallentano, viene fuori ancor di più la sua qualità.

Sucic 6,5 - Con questo gol si presenta in un certo modo all'Europa, dove impareranno a conoscerlo. Strappi, tiri e aperture in un primo tempo sontuoso, nella ripresa cala un po' e si perde Gyokeres sull'1-3, per questo il voto cala).

Dimarco 5,5 - Certo, i suoi cross sono sempre una delizia e anche stasera li mette in mostra. Ma là dietro Saka fa davvero ciò che vuole.

Lautaro Martinez 5,5 - Parte ringhiando e ispirando, però davanti i suoi tentativi sono poco decisi e alla lunga cala anche nel supporto alla squadra. (Dal 63' Pio Esposito 6,5 - In cinque minuti è più pericoloso che Lautaro in un'ora. Subito vicino al gol per due volte: scossa).

Thuram 6 - Un po' impacciato quando c'è da concludere l'azione, meglio nell'ispirare i compagni, come quando apre un'autostrada per Luis Henrique.

Cristian Chivu 6 - Deve aver istruito bene i suoi sul fatto che avrebbero trovato un rullo compressore: il pregio dell'Inter di stasera è che non si disunisce nemmeno quando l'onda dell'Arsenal sembra travolgente. I nerazzurri rimangono in partita e non demeriterebbero il pareggio, ma vengono colpiti fatalmente da un'Arsenal che pare proprio superiore. Ma a tutti, o quasi, in Europa.

---

ARSENAL (a cura di Paolo Lora Lamia)

Raya 6 - Può fare poco sul gran tiro di Sucic con cui l'Inter pareggia. Per il resto, si oppone bene ad un tentativo di Dimarco nella parte finale del primo tempo e non corre tanti altri pericoli.

Timber 6 - Lascia il protagonismo in fase offensiva sulla destra a Saka, anche se trova il modo di entrare nell'azione che sblocca la gara. Alterne fortune contro Dimarco. Dal 64' White 6 - Porta freschezza in difesa sulla sua fascia di competenza, guadagnandosi la sufficienza per quanto mostrato.

Saliba 6,5 - Soldio a centro area, non cala mai di tono nell'arco dei 90 minuti e non si fa prendere dal panico quando cresce la spinta nerazzurra.

Mosquera 6 - Con Saliba forma una coppia coriacea. Un po' più in difficoltà nel momento in cui entra in campo Pio Esposito. Dal 75' Gabriel 6 - Aumenta il peso nell'area inglese, in un finale in cui la sua squadra deve soffrire fino al definitivo 1-3.

Lewis-Kelly 6 - Ha buon successo nel confronto con Luis Henrique, timido in troppe circostanze. Partita di sostanza da parte del numero 49.

Eze 6 - Buona prova per l'ex Palace, presente in molte azioni della squadra di Arteta pur non essendone il protagonista più evidente. Dal 64' Rice 6 - In un momento in cui l'Inter spinge e l'Arsenal è più bassa sul terreno di gioco, la sua personalità di certo non guasta.

Zubimendi 5,5 - Il più opaco nell'undici di Arteta. In ritardo sulla conclusione di Sucic che vale l'1-1, nel finale del primo tempo dà il via all'azione che poteva valere il nuovo pari interista. Leggermente meglio dopo l'intervallo.

Merino 6 - Non fa giocate ad alto effetto scenico ma fa sentire la sua presenza, in area avversaria sui calci piazzati così come nelle azioni offensive e anche in mezzo al campo quando c'è da battagliare.

Saka 7 - Un incubo sul fronte offensivo di destra per la difesa dell'Inter. Entra in area con una facilità disarmante, mettendo in mezzo sempre palloni pericolosi. Nel secondo tempo, aumenta anche la sua incisività in fatto di conclusioni in porta.

Gabriel Jesus 7,5 - Primo tempo da superstar, con una zampata da astuzia su un tiro deviato di Timber e un colpo di testa vincente sugli sviluppi di un corner. Meno cercato nella seconda frazione di gioco, ma la sua partita resta da vero cecchino. Dal 75' Gyokeres 6,5 - Visto lo show di Gabriel Jesus, evidentemente ci tiene a farsi notare. Sua la rete che chiude i giochi.

Trossard 6,5 - Partita di grande applicazione da parte del belga, che quando serve sa rendersi utile in fase difensiva ma soprattutto, come in occasione della sponda pe l'1-2, sa determinare in area avversaria. Dal 79' Martinelli sv.

Mikel Arteta 7 - La sua creatura è uno spettacolo: avvio arrembante, pericolosità continua - sia sua azione che sui calci piazzati - unita alla capacità di saper finalizzare la mole di gioco e anche capacità di saper soffrire. Prova da prima della classe, in campo nazionale ed europeo.