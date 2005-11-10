Bastano dieci minuti per mettere in discussione tutto? È la domanda che accompagna l'Inter verso la sfida di Champions League contro lo Stoccarda, in programma questa sera sera a San Siro. Il pareggio di Bergamo contro l'Atalanta ha lasciato qualche ferita, soprattutto per una rimonta subita nel finale che ha riacceso interrogativi sulla tenuta mentale e sulla gestione dei momenti della partita. Ma ad Appiano Gentile non c'è voglia di trasformare una delusione in una crisi. La parola d'ordine è equilibrio, quella che Cristian Chivu ha ripetuto più volte davanti ai giornalisti, trovando in Nicolò Barella un alleato convinto. Perché la Champions non è la Serie A e lo Stoccarda, avversario descritto dal tecnico come «aggressivo, intenso, forte», rappresenta un'occasione importante per dare continuità al percorso europeo. «Per noi è un'altra occasione in Champions League», ha spiegato Chivu, consapevole della classifica e delle ambizioni nerazzurre. L'obiettivo è chiaro. L'Inter vuole ritrovare la propria identità, senza lasciarsi condizionare troppo da quanto accaduto nell'ultima uscita in campionato.

Dieci minuti

Il tecnico nerazzurro non ha intenzione di ignorare gli errori, ma nemmeno di permettere che cancellino tutto il lavoro fatto. Il riferimento è inevitabilmente agli ultimi dieci minuti di Bergamo, quando l'Inter ha perso compattezza e lucidità, lasciandosi sfuggire una vittoria che sembrava ormai alla portata. «L'Inter non può essere giudicata solo per uno spezzone non fatto bene», ha sottolineato Chivu, aggiungendo che la squadra ha già analizzato quanto successo e tratto le proprie conclusioni. Nessuna ricerca di alibi, dunque, ma la necessità di correggere quei difetti che rischiano di compromettere prestazioni altrimenti positive. Il discorso si allarga poi alla fase difensiva, che per l'allenatore non può essere ridotta alla responsabilità di un singolo reparto o di un singolo giocatore: «Abbiamo l'obbligo di difendere da collettivo». Un concetto che diventa fondamentale anche in vista dello Stoccarda, formazione fisica e intensa, capace di mettere sotto pressione gli avversari.

Dentro e fuori

Sul piano delle scelte, Chivu ha confermato che Lautaro Martinez, Pio Esposito e Marcus Thuram sono tutti a disposizione, mentre Zielinski non sarà convocato. Anche Calhanoglu sarà out dopo gli esami strumentali che hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. Il tecnico, chiamato a ragionare sulle alternative in mezzo al campo, non vuole improvvisare. «La mia preoccupazione da allenatore è trasmettere certezze alla squadra. Non si può improvvisare», ha spiegato. Un messaggio che vale tanto per le scelte individuali quanto per l'intero gruppo.

Barella blinda lo spogliatoio

Se Chivu indica la strada dal punto di vista tecnico e mentale, Barella si prende il compito di difendere il gruppo. Il centrocampista non nasconde le responsabilità della squadra, ma rifiuta con decisione le letture troppo drastiche che spesso accompagnano i risultati negativi dei nerazzurri. «Questo è uno spogliatoio bellissimo, fatto di grandissimi ragazzi», ha raccontato in conferenza, spiegando che i giocatori si sono confrontati perché consapevoli dell'esperienza e delle responsabilità che portano sulle spalle. Il pareggio di Bergamo, secondo il centrocampista, non può essere attribuito a pochi elementi: «Se siamo andati in vantaggio il merito era di tutti, quando abbiamo subito la rimonta è stata colpa di tutti». Il passaggio più netto arriva però quando il discorso si sposta sulla percezione esterna dell'Inter: «Non accetto il disfattismo che c'è verso l'Inter ogni volta che succede qualcosa di inatteso». Barella chiede equilibrio, ricordando come la squadra venga spesso descritta prima come la più forte e poi come la più scarsa nel giro di pochi giorni. E sul rischio di appagamento dopo i successi passati non lascia spazio a interpretazioni: «Non deve esistere». La voglia di confermarsi e di lottare su tutti i fronti deve restare uno stimolo. Contro lo Stoccarda l'Inter ha l'occasione di trasformare le parole in una risposta concreta, lasciandosi alle spalle le incertezze di Bergamo.