Inter, Bisseck: "Fiducia nella squadra, giocando così vinceremo tante partite"
Marco Pieracci
Yann Bisseck, difensore centrale dell'Inter, commenta così ai microfoni di Sky Sport la vittoria per 2-0 sullo Stoccarda in Champions League: "Dobbiamo stare sempre sul pezzo, nel primo tempo abbiamo creato tanto anche se la palla non entrava. Dobbiamo provare a creare sempre qualcosa, se siamo così concentrati nella fase difensiva possiamo vincere tante partite".
Potevi segnare anche stasera come col Feyenoord...
"Dovevo tirare col sinistro, col destro a volte non funziona. Io provo ad aiutare la squadra anche in fase offensiva, a volte va meglio altre no. Stasera però possiamo essere felici".
Prendere meno gol in campionato è il prossimo step?
"C'è sempre tutto da migliorare, in campionato siamo tre punti dietro alla Lazio ma non dobbiamo fare le cose più grandi di quello che sono. Sicuramente possiamo migliorare nella fase difensiva, ma oggi abbiamo fatto uno step importante: ho molta fiducia nella nostra squadra".