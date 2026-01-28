Inter beffata da Conte e... Alisson Santos: Napoli e Sporting portano Chivu ai playoff

Con il nuovo format della Champions League abbiamo capito che le emozioni degli ultimi 90 minuti tutti giocati in contemporanea portano a continui ribaltamenti di fronte e rovesciamenti delle posizioni in classifica e quindi dei verdetti.

Succede quindi anche che quanto avvenuto a Napoli vada a influire anche sul futuro e sul destino dell'Inter. Sì, perché a pochi minuti dalla fine dei giochi, con la vittoria sul campo del Borussia Dortmund, i nerazzurri erano virtualmente qualificati in via diretta agli ottavi di finale.

Poi però il Napoli, che era riuscito a ribaltare l'iniziale svantaggio del Chelsea in casa sua, si è fatto rimontare dagli inglesi fino al 2-3 finale. Un risultato che ha portato proprio i Blues a scavalcare l'Inter nella classifica generale della Fase campionato di Champions League, condannando Chivu e i suoi ragazzi a dover giocare le due partite in più del playoff. Poi avrebbe anche segnato lo Sporting al 94' sul campo dell'Athletic, completando così anch'essi il sorpasso ai danni della Beneamata. E l'autore del gol è tra l'altro un obiettivo del Napoli, l'attaccante Alisson Santos.

La classifica definitiva della Fase campionato di Champions League e i verdetti.

AGLI OTTAVI DI FINALE

1. Arsenal 24 (+19)

2. Bayern 21 (+14)

3. Liverpool 18 (+12)

4. Tottenham 17 (+10)

5. Barcellona 16 (+8)

6. Chelsea 16 (+7)

7. Sporting 16 (+6)

8. Manchester City 16 (+6)

AI PLAYOFF

9. Real Madrid 15 (+9)

10. Inter 15 (+8)

11. PSG 14 (+10)

12. Newcastle 14 (+10)

13. Juventus 13 (+4)

14. Atl. Madrid 13 (+2)

15. Atalanta 13 (0)

16. Leverkusen 12 (-1)

17. Dortmund 11 (+2)

18. Olympiakos 11 (-4)

19. Club Brugge 10 (-2)

20. Galatasaray 10 (-2)

21. Monaco 10 (-6)

22. Qarabag 10 (-8)

23. Bodo/Glimt 9 (-1)

24. Benfica 9 (-3)