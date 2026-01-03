Ufficiale Casertana, Patriarca va in D: l'attaccante è un nuovo giocatore dell'Afragolese

Un nuovo rinforzo in attacco per l'Afragolese. Il club ha infatti annunciato l'ingaggio di Fabian Patriarca dalla Casertana. Questo il comunicato ufficiale: "L’A.C. Afragolese comunica ai propri tifosi ed agli organi di stampa di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Fabian Patriarca, proveniente dalla Casertana. Punta classe 2008, Fabian è uno dei profili più interessanti del panorama giovanile, un attaccante moderno che unisce velocità, determinazione e istinto sotto porta. Nonostante la giovanissima età, ha già dimostrato personalità e carattere, facendosi trovare pronto in contesti competitivi e strutturati.

Nel corso del suo percorso di crescita ha maturato esperienze significative nei settori giovanili di club importanti. In particolare, ha militato nell’Under 19 della Casertana, dove ha trascorso un periodo all’inizio di questa stagione confrontandosi con avversari più grandi ed esperti, e soprattutto nell’Under 17 del Benevento, tappa fondamentale per la sua formazione tecnica e mentale.

Attaccante generoso e sempre al servizio della squadra, il nostro “Scott” si distingue per il lavoro senza palla, la capacità di attaccare la profondità e la voglia di migliorarsi giorno dopo giorno. Qualità che, unite all’entusiasmo tipico della sua età, potranno rappresentare un valore aggiunto per il gruppo. Con l’arrivo di Fabian Patriarca, l’Afragolese investe sul talento e sul futuro, certa che, nonostante la giovane età, il nuovo attaccante potrà dare una grande mano alla squadra nel corso della stagione. Un innesto di prospettiva, ma già pronto a dire la sua".