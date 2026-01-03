Juventus-Lecce 1-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso (23' st Kostic); Locatelli (32' st Openda), Thuram (23' st Koopmeiners); Conceiçao (1' st Zhegrova), McKennie (37' st Adzic), Yildiz; David. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Miretti, Joao Mario, Cabal, Rouhi, Pedro Felipe. All.: Spalletti
Lecce (4-3-3): Falcone; Perez (32' Danilo Veiga), Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Pierotti (22' st Ndaba), Camarda (22' st Stulic), Banda (36' st Helgason). A disposizione: Samooja, Bleve, Siebert, Alex Sala, N'Dri, Jean, Kouassi, Gorter, Marchwinski. All.: Del Rosso (squalificato Di Francesco)
Arbitro: Collu
Marcatori: 46' pt Banda (L), 3' st McKennie (J)
Ammoniti: Maleh (L), Danilo Veiga (L), Falcone (L)