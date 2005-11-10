Inter, Chivu: "Dobbiamo cercare di essere dominanti, la squadra deve divertirsi"
Marco Pieracci
Cristian Chivu, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara di Champions League contro il Club Brugge: “In Champions devi aggiungere sempre qualcosa, perché affronti squadra di qualità che sono spensierate e approfittano del minimo errore. Bisogna avere il massimo livello di attenzione e concentrazione, capire i momenti, essere puliti in quello che si fa".
Fare turnover diventa fondamentale?
"Non basta quello, non abbiamo alcuna garanzia. Però avere energie e una rosa ambiziosa serve perché aiuta me a scegliere e la squadra quando affronta un certo tipo di partita".
La presenza di Calhanoglu è un segnale?
"Devono divertirsi, cercare di essere dominanti, avere l'atteggiamento giusto e fare di tutto per mantenere un livello che vogliamo avere per tutta la stagione".