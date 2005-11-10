Inter, Chivu: "Dobbiamo cercare di essere dominanti, la squadra deve divertirsi"

Cristian Chivu, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara di Champions League contro il Club Brugge: “In Champions devi aggiungere sempre qualcosa, perché affronti squadra di qualità che sono spensierate e approfittano del minimo errore. Bisogna avere il massimo livello di attenzione e concentrazione, capire i momenti, essere puliti in quello che si fa".

Fare turnover diventa fondamentale?

"Non basta quello, non abbiamo alcuna garanzia. Però avere energie e una rosa ambiziosa serve perché aiuta me a scegliere e la squadra quando affronta un certo tipo di partita".

La presenza di Calhanoglu è un segnale?

"Devono divertirsi, cercare di essere dominanti, avere l'atteggiamento giusto e fare di tutto per mantenere un livello che vogliamo avere per tutta la stagione".