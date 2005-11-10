Ora non ci sono più dubbi, Chivu ha scelto: Martinez è il titolare dell'Inter, Provedel il suo vice

Prima l'errore al Bernabeu contro il Real Madrid, poi quello a San Siro contro l'Udinese e infine la convocazione con la Spagna, che aveva impedito a Josep Martinez di lavorare ad Appiano Gentile agli ordini di Cristian Chivu. Niente però, almeno per ora, ha fatto cambiare idea all'allenatore dell'Inter, che, contrariamente a quanto si potesse pensare inizialmente, gli ha dato totale fiducia, lasciando sempre in panchina Ivan Provedel.

Non ci sono più dubbi, è lui il titolare

Martinez è il primo portiere e Provedel il suo vice. Questo è quello che hanno detto le prime 6 giornate di Serie A e i 2 turni di Champions League, con l'ex Lazio che evidentemente non convince ancora a pieno. Nonostante abbia più esperienza del compagno di squadra, Chivu è convinto che sia più pronto l'ex Genoa e così non si è fatto problemi a relegarlo in panchina.

L'aspetto mentale

L'allenatore dell'Inter è attentissimo all'aspetto psicologico e con Martinez lo è stato dopo la tragedia che lo aveva coinvolto la scorsa stagione e lo sta continuando a essere oggi, confermandolo nonostante gli evidenti errori e difendendolo a spada tratta in conferenza stampa a più riprese. Il match contro il Club Brugge dell'ex Sommer ci farà capire meglio se la scelta di Chivu sia quella giusta o meno.