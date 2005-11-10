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I risultati in Champions: gioia Doumbia, Lens-Sporting 0-2. Sorpresa Sabah con lo Slavia Praga

Daniele Najjar
autore
Daniele Najjar
Oggi alle 20:47Serie A
13.10.2026 20:47Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Sono terminate le due sfide che aprono la seconda giornata della League Phase di Champions League. In terra francese il Lens dell'ex Udinese Thauvin ha perso contro lo Sporting CP a causa del bel gol realizzato dal bomber Luis Suarez, al 22', ed al raddoppio di Issa Doumbia al 74'. Prima rete in Champions per il giocatore scoperto e valorizzato dal Venezia, che proprio in questa sosta aveva avuto la gioia della prima convocazione nella nazionale maggiore. Palo colpito al 34' dal Lens con Ivanovic.

Sorpresa nella sfida fra Sabah e Slavia Praga, che termina 2-0. Primo tempo poche emozioni: la prima vera occasione è arrivata al 38' con Chory che si è visto salvare sulla linea un gol fatto. Nella ripresa i gol di Parris e Mickels regalano la prima vittoria in Champions per la squadra azera

I risultati della seconda giornata della League Phase in Champions League:
Martedì 13 ottobre 2026
Lens-Sporting Lisbona 0-2
22' Suarez (S), 74' Doumbia (S)
Sabah-Slavia Praga 2-0
49' Parris (S), 88' Mickels (S)
21:00 Arsenal-Lille
21:00 Atletico Madrid-Manchester United
21:00 Inter-Club Brugge
21:00 Galatasaray-Barcellona
21:00 RB Lipsia-PSV Eindhoven
21:00 Viking-Bayern Monaco
21:00 Villarreal-Napoli

Mercoledì 14 ottobre 2026
18:45 Feyenoord-Como
18:45 LASK-Liverpool
21:00 Roma-Real Madrid
21:00 Aston Villa-Fenerbahce
21:00 Shakhtar Donetsk-AEK Atene
21:00 Bodo/Glimt-Borussia Dortmund
21:00 Manchester City-Paris Saint-Germain
21:00 Real Betis-Porto
21:00 Slovan Bratislava-Stoccarda

La classifica dopo la prima giornata della League Phase

1. Sporting 6 (+4)
2. PSG 3 punti (differenza reti +5)
3. Bayern Monaco 3 (+5)
4. Barcellona 3 (+4)
5. Manchester United 3 (+4)
6. Como 3 (+3)
7. Stoccarda 3 (+2)
8. Manchester City 3 (+2)
9. Aston Villa 3 (+1)
10. Betis 3 (+1)
11. Borussia Dortmund 3 (+1)
12. Liverpool 3 (+1)
13. Real Madrid 3 (+1)
14. Arsenal 3 (+1)
15. AEK 3 (+1)
16. Sabah 3 (-2)
17. Lens 3 (-1)
18. Roma 1 (0)
19. Shakhtar 1 (0)
20. PSV Eindhoven 1 (0)
21. Fenerbahce 1 (0)
22. Villarreal 0 (-1)
23. Lille 0 (-1)
24. Club Brugge 0 (-1)
25. Inter 0 (-1)
26. Atletico Madrid 0 (-1)
27. Napoli 0 (-1)
28. LASK 0 (-1)
29. Viking 0 (-2)
30. Galatasaray 0 (-2)
31. Porto 0 (-2)
32. Slavia Praga 0 (-3)
33. Lipsia 0 (-3)
34. Feyenoord 0 (-4)
35. Slovan Bratislava 0 (-5)
36. Bodo/Glimt 0 (-5)

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