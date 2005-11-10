Brasile, perde la protesi per capelli tentando un colpo di testa: nella vita fa... il barbiere

Eduardo "Dudu" Rosa gioca nel Divinéia, piccolo club del sud del Brasile, e il 2 novembre è diventato protagonista di una scena destinata ad entrare negli annali. Durante una partita di campionato regionale trasmessa su YouTube, il calciatore ha perso la propria protesi capillare mentre tentava un colpo di testa.

Un episodio divertente che ha fatto il giro del mondo anche per un dettaglio particolare: nella vita di tutti i giorni Dudu è infatti un barbiere specializzato proprio in protesi per capelli. "Da giovane sono passato dal settore giovanile dell'Avai, poi un grave infortunio al ginocchio e la necessità di lavorare mi hanno portato a cambiare strada", ha raccontato.

Il gol mancato e i capelli volano via

Il protagonista ha spiegato che la protesi gli permette di allenarsi, nuotare e giocare a calcio. Ma questa volta qualcosa è andato storto: durante la sfida contro l'Arroio, all'85', sul risultato di 1-1, un cross lo ha portato a intervenire di testa nel cuore dell'area. Il movimento però non è stato perfetto e i capelli artificiali sono finiti a terra.

"Ho preferito riderci sopra"

"È la prima volta che mi succede", ha ammesso Dudu, spiegando di aver usato una colla non abbastanza resistente e di aver provato a sistemare la protesi durante il finale di gara. Il calciatore ha scelto l'ironia, rispondendo ai messaggi di scherno e scherzando con i tifosi. La vicenda gli ha regalato anche una piccola fama inattesa: oltre 500 nuovi follower in pochi giorni e tanti messaggi da persone curiose di sapere se sia davvero possibile giocare a calcio con una protesi. "Credo che stiamo rompendo un tabù", ha concluso.