C’è un giovane dello Stoccarda nel mirino dell’Inter: si tratta del classe 2006 Finn Jeltsch, tra i prospetti più interessanti tra i centrali di difesa in prospettiva futura. Tanto che il club della città della Porsche non ha intenzione di privarsene a cuor leggero, certamente non a gennaio, ed ha fissato una valutazione molto alta.

Servono 60 milioni di euro

La notizia arriva dall’edizione online de Il Giorno, in cui si legge che Jeltsch sia un giocatore molto considerato dalla dirigenza dell’Inter. Anche se i nerazzurri sono consci che non sarà facile affrontare la folta concorrenza sul suo conto. E riuscire a far calare l’elevata valutazione posta in essere dallo Stoccarda: i tedeschi avrebbero fissato l’asticella a 60 milioni di euro, decisamente tanti per il presente dell’Inter.

I suoi numeri in questa stagione

In questo inizio di stagione, il difensore 20enne, cresciuto nel vivaio del Norimberga, ha raccolto 12 presenze tra Bundesliga, Champions League e DFB Pokal, per un totale di 869 minuti in campo con lo Stoccarda.