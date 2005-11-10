Il Napoli ha iniziato a parlare con Varela. Le strade per averlo, a costi differenti

Manca ancora un mese e mezzo all'inizio del calciomercato di gennaio, ma ci sono delle piste che cominciano già a scaldarsi intensamente. Come per esempio quella attorno a Gustavo Varela, centravanti rivelazione del Monza e attuale capocannoniere del campionato di Serie A, e all'interesse palesato da ormai diverse settimane sul suo conto da parte del Napoli, all'angosciante ricerca di un'alternativa per Hojlund, dopo nuove dimostrazioni a vuoto da parte della punta di riserva Lucca.

Ieri l'incontro tra Manna e gli agenti

Per il Napoli non sarà facile riuscire a mettere le mani su Varela, ma in favore della società campana si può sottolineare che gli azzurri stanno provando a giocare d'anticipo. Ieri sera nel marasma della Nazionale forse non ha spiccato abbastanza una notizia di una certa importanza, quella dell'avvenuto incontro tra il DS Giovanni Manna e i rappresentanti dell'attaccante portoghese, l'agenzia Leaderbrock. I quali gestiscono anche gli interessi di Rafa Marin, certo, ma impossibile non pensare a un corteggiamento verso il 21enne del Monza. Le notizie delle ultime ore però raccontano anche di una valutazione piuttosto elevata da parte dei biancorossi, che chiederebbero 40 milioni di euro per cederlo in inverno.

Ci sarebbe anche Lucca da cedere...

Il Napoli ha di fronte a sé varie piste da poter percorrere. C'è un requisito fondamentale per raccogliere le risorse necessarie all'assalto: riuscire a vendere Lorenzo Lucca, possibilmente a titolo definitivo o con una garanzia di incasso almeno per l'estate. Il problema è che i parametri contrattuali del centravanti azzurro sono fuori portata praticamente per tutte le italiane che potrebbero ambirci. Per provare a risparmiare qualche milione su Varela, nel caso, il Napoli potrebbe anche tentare la carta dell'acquisto immediato con mantenimento al Monza in prestito secco fino a giugno, per quanto non andrebbe però così a risolvere nell'immediato l'esigenza tecnica del presente.