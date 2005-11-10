Italia, il magic moment di Frattesi: "Gattuso mi ha 'salvato la vita'. Dimarco mi era mancato"

Il centrocampista dell'Italia Davide Frattesi ha parlato ai microfoni di SportMediaset dopo il successo contro la Francia partendo dall'assist di Dimarco che è valso la rete del definitivo 3-1 per la Nazionale allenata da Roberto Mancini: "Gliel'ho detto che mi era mancato (ride ndr) anche se ora gioco con uno che è forte altrettanto - ha esordito il centrocampista biancoceleste -. Con Dima abbiamo anni passati a fare questo tipo di azione".

Cosa è successo nell'intervallo?

"Le partite sono fatte di momenti. Andare in svantaggio così ci ha portato un po' di sfiducia ma poi siamo riusciti a pareggiarla e non era facile. Abbiamo preso entusiasmo e poi diventa tutto più semplice. E abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela con squadre così forte anche non avendo quel tipo di qualità che hanno loro".

Gattuso ti ha rigenerato.

"Il calcio è fatto di momenti. A me serviva giocare e fiducia per tornare il giocatore che tutti si ricordano. Non glielo dico mai ma lui (Gattuso ndr), fra virgolette, mi ha salvato la vita. Anche se non glielo dico lo sa, per un giocatore sentire fiducia è importante. E poi anche Mancio che avevo già avuto. Siamo tutti contenti che sia ritornato, ha creato un bel gruppo".