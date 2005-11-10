Ravanelli pazzo di Endrick: "Juve, prendilo: trio formidabile con Yildiz e Alajbegovic"

Si avvicina il mercato di gennaio e la Juventus riflette sul rinforzo giusto per il reparto d'attacco. L'ex attaccante Fabrizio Ravanelli fa un nome ben preciso intervenendo nel podcast YouTube di Tuttosport, quello del brasiliano Endrick, che in inverno potrebbe lasciare il Real Madrid.

Juventus, Ravanelli esalta Endrick

Queste le parole di Ravanelli su Endrick: "Dovessero chiedere a me... Farei carte false per Endrick, che vuole lasciare il Real Madrid. È un ragazzo che conosco bene, si innamorerebbe del club e della città e soprattutto non subirebbe il peso della maglia. È umile, professionale, giovane, talentuoso e ha l'ambizione di diventare uno dei giocatori più forti del mondo".

E lancia una suggestione ulteriore, immaginando il trio che andrebbe a completare sulla trequarti per la seconda parte di stagione: "Con Yildiz e Alajbegovic formerebbe un tridente formidabile, da mettersi le mani nei capelli. Non ci sarebbe nemmeno più bisogno di crossare la palla. Venire a gennaio per fare il titolare e trascinare la Juve in Champions, magari segnando 15 gol, potrebbe essere uno stimolo incredibile per lui".

E aggiunge: "Se devo prendere un attaccante che può fare la differenza e di cui Spalletti è convinto, sarei anche disposto a sacrificare uno tra Zhegrova e Conceiçao". Al di là di Endrick, spiega: "Tra i nomi che circolano andrei su Sorloth, anche se è in là con gli anni. Un profilo che mi piace moltissimo è quello di Varela del Monza. Mi aveva impressionato sin dalla prima giornata contro l'Inter, non mi ero sbagliato".