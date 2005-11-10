Milan, Galli difende Ramos e approva Tresoldi: "Ma bisogna capire se è adatto ad Amorim"

Il Milan continua a mandare segnali contrastanti: soprattutto in campionato la ripresa è sembrata convinta con i successi contro Inter e Genoa, mentre in Europa League sono arrivate tre sconfitte in altrettante gare. E in casa rossonera si riflette ora sul mercato di gennaio e sulle mosse da fare, in particolare nel reparto d'attacco.

Galli difende Goncalo Ramos

L'ex giocatore e dirigente del Diavolo, Filippo Galli, in una intervista rilasciata a Tuttosport ha parlato della situazione fra gli attaccanti di Ruben Amorim, in particolare con riferimento a Goncalo Ramos: "Sono un suo estimatore" - ha spiegato Galli - "tutti vorremmo Gonçalo più lucido e decisivo sotto porta, però non scordatevi tutto il movimento che fa senza palla. Questo passa inosservato, ma il suo lavoro è fondamentale per il gioco della squadra", ha fatto notare.

Riguardo al Milan, si parla in particolare di un possibile assalto a Nicolò Tresoldi. Sul giocatore conteso da Italia e Germania anche per la scelta della nazionale, Galli assicura: "È indubbio che serva un finalizzatore in grado di alzare il numero dei gol degli attaccanti. Tresoldi è bravo e sta facendo cose importanti col Bruges: bisogna però capire se uno con le sue caratteristiche possa andare bene per il gioco di Amorim".