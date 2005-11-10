Torino, riflessioni su Gineitis per gennaio: il punto su prezzo, contatti e sul Celtic

Riflessioni in corso in casa del Torino su Gvidas Gineitis. Il centrocampista in estate è stato ad un passo dal lasciare i granata per accasarsi al Celtic, che ha presentato due offerte differenti al Toro. Entrambe però sono state ritenute insufficienti dal club. Ci sarà un ritorno del club scozzese in inverno?

Possibile, ma al momento il giocatore sembra essere rimasto leggermente scottato da quanto accaduto in estate. Nonostante il tecnico del Celtic Martin O'Neill caldeggiasse il suo arrivo, dal lato societario (del Celtic) non hanno fatto uno sforzo per venire incontro al Torino per colmare il non impossibile gap economico. Insomma, è sembrato che il club non lo volesse per davvero.

Contatti fra club e entourage del giocatore

Nel frattempo Gineitis è diventato importante anche per Ignazio Abate, che difficilmente fa a meno di lui. Fra il Torino e l'entourage del giocatore ci sono stati i primi contatti per parlare del da farsi nel prossimo mercato. Il lituano ha rinnovato l'ultima volta un anno fa, legandosi al club fino al 2029 con opzione per una ulteriore stagione.

Possibile comunque che per una offerta di circa 8-10 milioni il Torino lo lasci partire. Da capire se, in caso di effettivo ritorno da parte del Celtic con una simile somma, il giocatore possa essere ancora convinto dall'unirsi alla squadra scozzese. E se, nel frattempo, altre squadre si faranno avanti per lui.