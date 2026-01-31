Inter, l'Al Ittihad non apre al trasferimento di Diaby. Sfuma definitivamente l'operazione

Il futuro di Moussa Diaby non sarà in Italia con la maglia dell’Inter. Nei giorni scorsi l’esterno francese ex PSG, Bayer Leverkusen e Aston Villa era finito nel mirino dei nerazzurri, ancora a caccia di un giocatore che possa allargare il parco di esterni a disposizione di Cristian Chivu. Tuttavia, dopo alcuni colloqui, la trattativa è definitivamente sfumata per la mancata apertura al trasferimento del PIF, il fondo di investimenti arabo proprietario dell’Al Ittihad, club che detiene il cartellino di Diaby.

I sauditi, riferisce Sky Sport, non hanno accettato le condizioni proposte dall’Inter, che prima aveva offerto un prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni. Poi si era anche mostrato disposto a cambiare il diritto in obbligo, senza andare oltre i 28 milioni.

Il secondo rifiuto ha fatto perdere definitivamente le speranze degli uomini di mercato dell’Inter, i quali avrebbero voluto il giocatore soltanto alle loro condizioni. L’operazione dunque non si fa, nonostante Diaby avesse già dato la propria approvazione per tornare in Europa e poter giocare la Champions League.