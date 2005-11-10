L’Inter di Chivu ha un problema che non può più essere ignorato: la fragilità difensiva. Diciassette reti subite in 12 giornate, una difesa da nono posto del campionato, alla pari con il Cagliari. Un dato allarmante per una squadra che vuole vincere lo scudetto. La partita contro l’Atalanta ha evidenziato ancora di più un problema che Chivu non riesce a risolvere.

Nella parte alta della classifica, i nerazzurri sono la peggiore delle big. Non si tratta soltanto di qualche errore individuale, ma di una squadra che concede troppo in generale. Gli avversari, vedi anche l’ultima partita, vanno spesso alla conclusione, la squadra sembra poco concentrata o forse presuntuosa.

L’Inter segna, crea occasioni, ma dietro fa acqua. Manca un marcatore puro, anzi, forse ne servirebbero due. Un difensore capace di dare solidità, personalità e sicurezza a tutto il reparto. L’apporto di Stones, che doveva essere un elemento importante per la retroguardia, purtroppo non si è visto.

Oggi l’Inter in campionato ha meno meno certezze difensive della Lazio, della Roma e del Milan, che sta scalando la classifica.

L’allarme in casa nerazzurra è scattato a gennaio è necessario intervenire su mercato per rinforzare un reparto facilmente perforabile. La difesa deve diventare la priorità assoluta, senza perdere altro tempo. Chivu ha bisogno di rinforzi per ridare solidità alla squadra perché con i numeri attuali, l’Inter non può rivincere lo scudetto. Ignorare questa realtà sarebbe un errore grave. Serve correre ai ripari per ritrovare una difesa da alta classifica.