La priorità resta la punta centrale. Nel post gara di domenica contro il Venezia, Spalletti ha ribadito ancora una volta la necessità di aggiungere un attaccante all’organico attuale. Carnevali e Massara sono al lavoro da tempo per trovare la soluzione più giusta per il tecnico toscano. E siccome anche a causa del settlement agreement con la Uefa sarà molto difficile fare investimenti, la pista più praticabile è quella del prestito magari con diritto di riscatto.

Sorloth rimane in pole ma occhio a Scamacca e Zirkzee

E qui ecco che le due opzioni restano Sorloth e Scamacca. Sul primo c’è il gradimento già da tempo, i bianconeri sono pronti a intavolare una trattativa con l’Atletico Madrid che in prospettiva possa coinvolgere il riscatto di David e magari riaprire un fronte con Nico Gonzalez. Scamacca non sta trovando molto spazio all’Atalanta ma qui il discorso è più complicato perché il club nerazzurro difficilmente potrebbe aprire ad un prestito. Rimane comunque un nome da monitorare. E poi c’è sempre il solito Zirkzee, per il quale la porta si potrebbe aprire soprattutto se anche con Pochettino le chances a disposizione fossero poche. Nel giro di due-tre settimane le cose potrebbero essere più chiare.

Maxi Araujo e Gabri Veiga, due ipotesi per il futuro

Per quanto riguarda la fascia sinistra oltre a Udogie ai bianconeri piace molto anche Maxi-Araujo, nazionale uruguaiano dello Sporting Lisbona. Il problema ovviamente è la valutazione sui 40 milioni di euro e in questa finestra è praticamente impossibile che ci possano essere investimenti nel genere. In estate magari qualcosa potrebbe accadere.

Per il centrocampo l’ultima idea è Gabri Veiga, sul quale c’è già una bella concorrenza considerato che il giocatore è nel mirino di Barcellona e Atletico Madrid. Anche qui siamo su questioni potenziali visto che Il Porto chiede tantissimo in virtù anche di una clausola rescissoria di 65 milioni di euro.