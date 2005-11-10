Juventus e la caccia all’attaccante giusto: il punto su Sorloth, Scamacca e ZirkzeeTMW
Niccolò Ceccarini
La priorità resta la punta centrale. Nel post gara di domenica contro il Venezia, Spalletti ha ribadito ancora una volta la necessità di aggiungere un attaccante all’organico attuale. Carnevali e Massara sono al lavoro da tempo per trovare la soluzione più giusta per il tecnico toscano. E siccome anche a causa del settlement agreement con la Uefa sarà molto difficile fare investimenti, la pista più praticabile è quella del prestito magari con diritto di riscatto.
Sorloth rimane in pole ma occhio a Scamacca e Zirkzee
E qui ecco che le due opzioni restano Sorloth e Scamacca. Sul primo c’è il gradimento già da tempo, i bianconeri sono pronti a intavolare una trattativa con l’Atletico Madrid che in prospettiva possa coinvolgere il riscatto di David e magari riaprire un fronte con Nico Gonzalez. Scamacca non sta trovando molto spazio all’Atalanta ma qui il discorso è più complicato perché il club nerazzurro difficilmente potrebbe aprire ad un prestito. Rimane comunque un nome da monitorare. E poi c’è sempre il solito Zirkzee, per il quale la porta si potrebbe aprire soprattutto se anche con Pochettino le chances a disposizione fossero poche. Nel giro di due-tre settimane le cose potrebbero essere più chiare.
Maxi Araujo e Gabri Veiga, due ipotesi per il futuro
Per quanto riguarda la fascia sinistra oltre a Udogie ai bianconeri piace molto anche Maxi-Araujo, nazionale uruguaiano dello Sporting Lisbona. Il problema ovviamente è la valutazione sui 40 milioni di euro e in questa finestra è praticamente impossibile che ci possano essere investimenti nel genere. In estate magari qualcosa potrebbe accadere.
Per il centrocampo l’ultima idea è Gabri Veiga, sul quale c’è già una bella concorrenza considerato che il giocatore è nel mirino di Barcellona e Atletico Madrid. Anche qui siamo su questioni potenziali visto che Il Porto chiede tantissimo in virtù anche di una clausola rescissoria di 65 milioni di euro.