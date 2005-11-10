Non c'è nemmeno di rifiatare, che è già tempo di pensare al prossimo turno. La tredicesima giornata del campionato cadetto andrà di scena nel bel mezzo della settimana, con Juve Stabia e Catanzaro ad aprire le danze sessanta minuti prima del proseguo.

COME ARRIVA LA JUVE STABIA

De Giorgio rischia di perdere altre due pedine: Bettella e Douglas, usciti malconci nella sconfitta esterna del Braglia, verranno valutati fino all'ultimo. Non solo i soli; per Patanè e Sandrucci non giungono buone notizie, dovendo stare ai box certamente contro il Catanzaro, da capire a Carrara nel weekend. Le "Vespe" sono reduci da una sconfitta sul campo del Modena e ora si trovano invischiati a ridosso dei playout, con l'Arezzo che insegue a pari punti per l'ultimo posto disponibile.

COME ARRIVA IL CATANZARO

Al Ceravolo nel weekend c'è stato il più classico dei testacoda, con il Catanzaro che è tornata a vincere dopo otto giornate dall'ultima volta, e lo ha fatto proprio contro il Palermo capolista, ancora imbattuta fino a quel momento. Un colpo che potrebbe fungere da scossa per i ragazzi di Mignani, i quali sono sempre in ultima posizione, seppur condivisa. I giallorossi non battono la Juve Stabia dall'ultimo anno di Serie C nel poker calato dai ragazzi di Vivarini grazie alle reti dell'intramontabile Iemmello prima, Biasci e Vandeputte poi.