Il Manchester City sfida oggi il Napoli in Champions League e quella allenata da Enzo Maresca può essere una fucina d'occasioni e di opportunità anche in ottica mercato di gennaio. I Citizens hanno una rosa extralarge, come spesso accade nelle rose delle formazioni di Premier League. E tra questi chiaramente c'è anche chi non trova spazio, chi fatica a imporsi, chi può essere un'opportunità. Abbiamo selezionato tre nomi, chissà che tra questi non si celi un prossimo giocatore della nostra Serie A già da gennaio.

Rayan Ait-Nouri

L'ex terzino sinistro del Wolverhampton è completamente fuori dal progetto della formazione dei Citizens. Pochi minuti e neanche di alta qualità, anche ad agosto era stato seguito dalla Juventus. Ha aperto totalmente all'addio, la Juve chiaramente deve far partire un giocatore per metterne uno in lista (Juan Cabal l'indiziato), ma apre solo al prestito mentre il City vuole la cessione a titolo definitivo. C'è anche il Milan sullo sfondo.

Mateo Kovacic

L'ex stellina di casa Inter è diventato uomo, campione, vincente in casa Manchester City. Con Pep Guardiola si è trasformato in centrocampista totale, in quest'annata con Maresca ha invece trovato pochissimo spazio. In Premier League solo tre sparute apparizioni (tutte e tre vittorie, ndr), la miseria di 373' complessivi. Il Napoli ci pensa, è alla ricerca di un giocatore nel ruolo ma dovrà cambiare molto. Già, proprio cedendo l'ultimo giocatore arrivato dal City, un certo Kevin de Bruyne…

Vitor Reis

Il brasiliano scuola Palmeiras, ritornato dal prestito al Girona, non sta giocando con Maresca. In Premier League ha giocato un solo minuto (!) nella prima di campionato, diciotto in Champions League e due gare (con gol!) in EFL Cup. Pochissimo. Lascerà Manchester a gennaio, lo farà ancora in prestito? Ha qualità, fisico, personalità e prospettiva. Può essere un'occasione…