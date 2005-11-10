La cavalcata della Lazio di Gennaro Gattuso sta proseguendo imperterrita, nel fine settimana di Serie A appena concluso è arrivata infatti l'ennesima vittoria per l'armata biancoceleste. La decima su dodici partite del massimo campionato italiano, con i due 'scarti' rimanenti che sono comunque due apprezzabili pareggi. Un cammino di grande livello, che nonostante i richiami all'umiltà dell'intero ambiente, sta iniziando a far sognare qualcuno.

Gattuso è stato chiaro: prima il campo

Chi ha i piedi ben saldi al terreno, però, è il comandante della Lazio, il suo allenatore Gennaro Gattuso. Il quale parrebbe tutto sommato già pronto a mettere la firma sul nuovo contratto che gli ha proposto Lotito, ma ha trovato un modo per sorprendere il suo presidente in risposta. Il tecnico biancoceleste, infatti, ha per il momento messo un attimo in standby la firma sull'accordo. O meglio, pur essendoci un'intesa per andare avanti fino al 2029 (l'attuale accordo, annuale, prevede comunque un'opzione fino al 2028 in caso di piazzamento tra le prime dodici) Gattuso ha suggerito al club di aspettare la fine dell'anno solare, che in termini calcistici significa sfida ai corregionali del Frosinone del 18 dicembre. Cinque giorni prima, c'è il derby contro la Roma. Il messaggio dell'allenatore, all'intero ambiente, non ammette fraintendimenti: prima di tutto c'è il campo. E un primo posto da voler difendere come primo scalino di un inconfessabile sogno.