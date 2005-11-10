Serie A, la classifica aggiornata: il Monza supera la Fiorentina. Viola a +1 sul 18° posto
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Alessio Del Lungo
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Oggi alle 22:42Serie A
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23.11.2026 22:42Serie A
La squadra di Ivan Juric adesso è 14^, raggiunto il Lecce. Vittoria nettissima per 3-0 sui toscani, il cui margine sulla zona retrocessione si riduce.
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© foto di Federico De Luca
La Fiorentina esce clamorosamente sconfitta in modo netto dall'U-Power Stadium. Il Monza vince 3-0 grazie alla doppietta di Varela e al gol di Robinson e ottiene 3 punti pesantissimi in classifica, che gli permettono di superare proprio i viola e lasciare la zona retrocessione, ora 2 lunghezze più indietro. La squadra di Vanoli resta invece a 9, solamente a +1 sul 18° posto occupato dal Sassuolo.
La classifica di Serie A dopo 12 partite
Lazio 32
Roma 30
Inter 29
Milan 27
Como 26
Juventus 21
Frosinone 20
Napoli 18
Bologna 18
Genoa 16
Cagliari 16
Atalanta 15
Torino 14
Monza 10
Lecce 10
Fiorentina 9
Parma 8
Sassuolo 8
Udinese 6
Venezia 6
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