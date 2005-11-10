La Fiorentina esce clamorosamente sconfitta in modo netto dall'U-Power Stadium. Il Monza vince 3-0 grazie alla doppietta di Varela e al gol di Robinson e ottiene 3 punti pesantissimi in classifica, che gli permettono di superare proprio i viola e lasciare la zona retrocessione, ora 2 lunghezze più indietro. La squadra di Vanoli resta invece a 9, solamente a +1 sul 18° posto occupato dal Sassuolo.

La classifica di Serie A dopo 12 partite

Lazio 32

Roma 30

Inter 29

Milan 27

Como 26

Juventus 21

Frosinone 20

Napoli 18

Bologna 18

Genoa 16

Cagliari 16

Atalanta 15

Torino 14

Monza 10

Lecce 10

Fiorentina 9

Parma 8

Sassuolo 8

Udinese 6

Venezia 6