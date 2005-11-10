Il Monza rialza la testa nel modo più convincente possibile e travolge la Fiorentina per 3-0 nel posticipo della dodicesima giornata di Serie A. Una prova di forza assoluta per la squadra di Ivan Juric, che interrompe una striscia di quattro sconfitte consecutive e abbandona la zona retrocessione con un balzo importante in classifica: i brianzoli salgono a 10 punti e scavalcano in un colpo solo Sassuolo, Parma, Fiorentina e Lecce. Protagonista assoluto Gustavo Varela, autore di una doppietta, prima su rigore e poi con uno splendido colpo di tacco. A completare la festa ci pensa Jay Robinson con una conclusione spettacolare. Serata da dimenticare, invece, per la Fiorentina di Paolo Vanoli, che torna a perdere dopo quasi un mese e tre risultati utili consecutivi, scivolando al sedicesimo posto con appena 9 punti.

Thiam salva il Monza, poi Varela sblocca la partita su rigore

L'avvio è intenso, con la Fiorentina che prova subito a prendere il controllo del gioco. Al 7' Thiam combina un pasticcio in fase di rinvio, regalando il pallone a Oulai, ma si riscatta immediatamente respingendo la conclusione del centrocampista viola. Il portiere brianzolo è ancora protagonista al 15', quando anticipa Ndour sul cross di Mastantuono, e al 21', neutralizzando un potente destro di Jimenez. Al 28' Vanoli perde Viery per un problema al flessore e inserisce Ranieri. Il Monza cresce con il passare dei minuti e al 35' sfiora il vantaggio con Birindelli, fermato da un attento De Gea. Dopo un'altra occasione viola con Joao Mario, al 43' arriva l'episodio decisivo: Oulai intercetta con il braccio largo una conclusione di Varela e l'arbitro assegna il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta lo stesso portoghese, che al 44' fulmina De Gea con un tiro potente sotto l'incrocio. Si va così all'intervallo sull'1-0.

Varela inventa un gol di tacco, Robinson completa il tris: Fiorentina travolta

La ripresa si apre con l'ingresso di Njie per Goncalves e le proteste viola per un contatto in area tra Mastantuono e un difensore brianzolo, giudicato regolare dall'arbitro. Al 51', però, il Monza trova il raddoppio con una giocata straordinaria di Varela: Robinson recupera il pallone, Pessina serve un traversone basso e il portoghese sorprende tutti con una splendida deviazione di tacco. È la sua undicesima rete nelle prime dodici presenze in Serie A. Al 57' De Gea evita il tris su Pessina, ma due minuti più tardi non può nulla sulla prodezza di Robinson, che firma il 3-0 con un violento destro al volo d'esterno sotto la traversa. La Fiorentina prova a reagire con Mastantuono e Pellegrino, senza trovare precisione. Vanoli inserisce anche Beto, che al 69' sfiora il gol di testa su cross di Jimenez. Il centravanti viola è ancora sfortunato all'87', quando la sua incornata si stampa sul palo. Il risultato non cambia: il Monza conquista tre punti pesantissimi e rilancia con forza la propria corsa salvezza.