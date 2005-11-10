Non c'è tempo per rilassarsi in Serie BKT. Il campionato cadetto torna infatti subito in campo con la 13ª giornata nel turno infrasettimanale che, tra le altre, mette di fronte Benevento ed Empoli, due squadre alla ricerca di punti per obiettivi diversi.

COME ARRIVA IL BENEVENTO

I campani sono reduci dalla sconfitta esterna sul campo della Sampdoria, che ha allungato la striscia a quattro partite senza vittoria. I tre punti mancano infatti dal 24 ottobre contro l'Arezzo. Da lì solamente due pareggi contro Catanzaro e Avellino e altrettante sconfitte contro la Cremonese e contro i blucerchiati. Floro Flores vuole uscire da questo tunnel, ritrovare la gioia per continuare a tenersi in contatto con la zona play-off, distante ora solo due punti.

COME ARRIVA L'EMPOLI



I toscani non trovano invece il successo dal 5 settembre contro la Carrarese: da lì solo sconfitte e tre pareggi. Un rullino di marcia totalmente insufficiente che ha fatto sprofondare la squadra all'ultimo posto, alla pari con il Catanzaro, vittorioso contro la capolista Palermo. Dopo l'ultima sconfitta nel derby toscano contro il Pisa, i ragazzi di Andreoletti hanno assoluta necessità di ritrovare i tre punti per uscire dalla zona rossa.