Il calciomercato di gennaio è molto vicino e Gerry Cardinale, al termine della partita vinta contro il Frosinone, ha dichiarato che si interverrà in tutte le sessioni in cui RedBird sarà a capo del club con decisione sulle trattative, sia in entrata che in uscita: “Il mercato di gennaio è complicato Bisogna essere disciplinati. Non ci si può buttare su qualcosa a caso. L'unica cosa che accadrà sotto la mia proprietà è che ogni volta che giocheremo sul mercato dei trasferimenti, giocheremo per vincere. Questo è il tema. Questo è il tema che ho detto all'inizio di quest'anno. Quindi, se faremo una mossa in qualsiasi sessione di mercato, gennaio o giugno, sarà una mossa che conterà".

IL PRIMO ACQUISTO DEL MILAN

Per farlo, il Milan si doterà a breve di un nuovo dirigente. È quasi fatta, infatti, per l’arrivo in rossonero di Markus Krosche, il quale, se tutto venisse confermato, ricoprirà il ruolo di Head of Football. Gli accordi economici sono tutti stati raggiunti: all’Eintracht Francoforte andranno circa 4 milioni di euro e c’è anche quello sull’ingaggio con lo stesso Krosche. Al sì ufficiale della trattativa mancano, dunque, alcuni dettagli burocratici. Se verranno risolti - gli avvocati assieme al direttore generale James Fontanella-Khan sono al lavoro - Krosche diventerà ufficialmente il capo dell’area sportiva del Milan, arrivando il prima possibile a Milano.