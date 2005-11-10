I numeri di Malen sono spaventosi, i 4 gol di Parma hanno portato a 12 i suoi gol in questa Serie A, ma Varela non molla e risponde con una doppietta, toccando così quota 11 grazie anche a una gemma di tacco. È un duello accesissimo quello che sta andando in scena per il trono del capocannoniere del campionato, con il centravanti della Roma che precede quello del Monza di una sola rete. Più indietro a 8 invece Raimondo, a 7 Krstovic e a 6 ben cinque calciatori.

La classifica marcatori

1. Malen D. (Roma) - 12 gol

2. Varela G. (Monza) - 11

3. Raimondo A. (Frosinone) - 8

4. Krstovic N. (Atalanta) - 7

5. Noslin T. (Lazio) - 6

6. Thuram M. (Inter) - 6

7. Esposito F. (Inter) - 6

7. Osmajic M. (Genoa) - 6

9. Cisse A. (Milan) - 6

10. Rabiot A. (Milan) - 5

11. Calo G. (Frosinone) - 5

11. Pulisic C. (Milan) - 5

13. Douvikas A. (Como) - 5

13. Frattesi D. (Lazio) - 5

13. Maldini D. (Cagliari) - 5

13. Mora R. (Roma) - 5