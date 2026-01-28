Inter, Dimarco: "Che emozione la fascia da capitano. Come sto? Ho ritrovato la serenità"

L'esterno dell'Inter Federico Dimarco ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 2-0 in casa del Borussia Dortmund. Le sue parole: "Penso che innanzitutto portare la fascia da capitano è un'emozione speciale. Abbiamo fatto una grande partita, abbiamo creato tanto nel primo tempo ma non abbiamo finalizzato. Poi sono arrivati due gol che ci hanno fatto credere, dalla panchina ci aggiornavano, ma andremo ai playoff".

Ci racconti il tuo momento? Cosa hai ritrovato?

"Ho ritrovato la serenità che mi mancava. La fiducia è la cosa principale che serve per giocare, più ne hai meglio è. Le prestazioni poi fanno tanto, più fai bene più continui a pedalare".