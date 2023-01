Inter, il club vorrebbe vendere Skriniar subito ma servono 20 milioni e il PSG nicchia

vedi letture

L'Inter preferirebbe vendere subito Milan Skriniar dopo il no al rinnovo di contratto con i nerazzurri e in vista di una seconda parte di stagione dove servono giocatori concentrati sull'oggi e non sul domani. Serve una mossa decisa da parte del PSG, che prima o dopo accoglieranno lo sloveno ma che ancora non hanno presentato un'offerta concreta. I 10 milioni che potrebbero mettere sul piatto sono pochi per i nerazzurri, che vorrebbero almeno 20 milioni. In quel caso, anche se con pochi giorni a disposizione, l'affare decollerebbe in poche ore. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.