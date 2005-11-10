Lazio, il primo rinnovo è pronto: Floriani blindato, più che triplicato l'ingaggio

Non si ferma mai il mercato in casa Lazio e dopo un'estate ricca di operazioni è il momento di pensare ai rinnovi di contratto. Inevitabile per una rosa che ad oggi ha 14 giocatori (più i giovani Renzetti, Ricardo e Filipe Bordon) in scadenza da qui al 30 giugno 2028 inclusi i prestiti. Più di metà rosa di fatto con un futuro in bilico e per questo la priorità assoluta deve essere legata ai rinnovi, anche se vincolati ad oggi al saldo zero. Non si può spendere più di quanto registrato a fine mercato, per questo l'uscita di Patric arrivata nei giorni scorsi aiuta a creare un minimo di flessibilità sul fronte rinnovi. Cosa che la Lazio rischia di non avere da gennaio, quando avrà il mercato bloccato e potrà solo fare rinnovi mantenendo le attuali condizioni economiche. Una situazione estremamente delicata e viste le tante scadenze bisogna lavorare sulle priorità.

Lazio, pronto il rinnovo per Floriani: ingaggio da 500 mila euro a salire

Il primo nome sulla lista è quello di Romano Floriani Mussolini, diventato centrale nel progetto di Gattuso dopo l'infortunio di Marusic a Bologna. Da quel momento il classe 2003 prodotto del settore giovanile biancoceleste ha sempre giocato titolare, dimostrando di poter garantire stabilità per il presente e per il futuro sulla corsia di destra. Per questo motivo la Lazio ha scelto di rinnovargli il contratto, con un ingaggio più che triplicato che passerà da 150 mila euro a 500 mila a salire nei prossimi anni. Già in settimana potrebbe arrivare l'ufficialità dopo l'incontro che c'è stato nei giorni scorsi per avvicinarsi all'accordo. Poi bisognerà capire che margini avrà la Lazio e quanti giocatori potrà rinnovare, facendo ancora i calcoli dopo aver passato un'estate a fare i conti con il saldo zero.