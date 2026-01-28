Altro colpo in entrata del Parma, occhio a Sterling per la Serie A: le top news delle 18

Continua a impazzare con forza il calciomercato anche nel pomeriggio di oggi. E le notizie, soprattutto in chiave Serie A, non mancano. Ci sono due squadre che si apprestano infatti a ufficializzare due nuovi acquisti e li hanno accolti nelle scorse ore. Al Genoa arriva il centrocampista brasiliano Amorim, costato circa 10 milioni di euro nel pacchetto complessivo del trasferimento dall'Alverca. Non è ancora arrivato invece a Parma, ma lo farà in serata, il nuovo attaccante del club ducale, il 2001 Nesta Elphege che arriva dal Grenoble, in Ligue 2. Stamani si sono sottoposti alle visite mediche con i crociati Nicolussi Caviglia e Franco Carboni, già arrivati ieri sera in città.

Occhio alla possibilità che Raheem Sterling venga a giocare in Serie A. Accostato nelle scorse ore a due piazze del nostro campionato come il Napoli e la Roma, l'esterno anglo-giamaicano ha appena risolto il proprio contratto precedentemente in vigore con il Chelsea. Che ha dato la notizia mediante i suoi canali ufficiali: "Raheem Sterling ha lasciato oggi il Chelsea Football Club di comune accordo con la società, concludendo così tre anni e mezzo da nostro giocatore, avendo firmato nell'estate del 2022, quando si è trasferito dal Manchester City. Ringraziamo Raheem per il suo contributo da calciatore del Chelsea e gli auguriamo il meglio per la prossima tappa della sua carriera".

Non sarà invece la Serie A il prossimo campionato di Diego Coppola. Il difensore ex Hellas Verona lascia sì il Brighton dopo pochi mesi, ma per andare in Francia con il neopromosso in Ligue 1 (e ricco) Paris FC. Nelle settimane scorse si erano interessate alla sua situazione il Milan, il Torino, la Fiorentina, il Genoa e lo stesso Hellas Verona, tra le altre, ma andrà a giocare in Francia.

Tegola per l'Udinese, che perde Alessandro Zanoli fino al termine della stagione. Lo ha comunicato la stessa società friulana: "Udinese Calcio comunica che, in data odierna, Alessandro Zanoli si è sottoposto ad intervento chirurgico per la riparazione di una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’operazione, effettuata dal professor Mariani presso la clinica Villa Stuart di Roma, é perfettamente riuscita. Ad Alessandro un grande in bocca al lupo per un pronto recupero".