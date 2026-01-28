Udinese, nome nuovo per l'attacco: trattativa avviata per Yannick Eduardo del Lipsia

L’Udinese, sempre attenta ai giovani in giro per il mondo, si muove sul mercato alla ricerca di un nuovo profilo offensivo e ha messo nel mirino Yannick Eduardo, attaccante di proprietà del Red Bull Lipsia. Il club friulano ha già aperto un dialogo con la società tedesca per valutare la possibilità di portare il classe 2006 in Serie A.

Attualmente Eduardo è in prestito in Olanda al Dordrecht, dove sta vivendo una stagione molto positiva in Keuken Kampioen Divisie. Le sue prestazioni non sono passate inosservate: in 23 presenze ha collezionato 12 gol e 5 assist, numeri che lo rendono uno dei prospetti più interessanti del campionato cadetto olandese.

Come riferito da Fabrizio Romano, l’Udinese ha avviato le trattative con il Lipsia per provare a chiudere l’operazione. L’idea è quella di consegnare a Kosta Runjaic un attaccante giovane ma già abituato a incidere, capace di inserirsi gradualmente nel progetto tecnico bianconero. La pista è concreta e potrebbe scaldarsi nelle prossime settimane.