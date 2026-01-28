Juventus, ultime dal Principato: Spalletti pensa al ritorno alla difesa a 3
Possibile ritorno alla difesa a 3, per la Juventus di Luciano Spalletti che questa sera affronterà il Monaco nell'ultima giornata della League Phase di Champions League. L'allenatore di Certaldo sta valutando in queste ore, prendendosi tutto il tempo a disposizione prima del fischio d'inizio, ma non è da escludere una Juventus schierata col 3-4-2-1 nel Principato.
In questo senso, molto dipenderà dalla posizione che prenderà in campo Kostic, giocatore scelto come titolare per la fascia sinistra. A poche ore dal fischio d'inizio, la direzione più probabile sembra essere proprio quella con Kalulu, Gatti e Kelly nella linea a 3, con Bremer a riposo dopo l'iper utilizzo delle ultime settimane post infortunio. McKennie agirà sulla destra nella linea di centrocampo, con Kostic dall'altra parte e la coppia Koopmeiners-Thuram in mezzo.
Il principale dubbio riguarda l'attacco: con Kenan Yildiz praticamente intoccabile, l'altro posto dietro la prima punta se lo stanno contendendo Chico Conceicao e Fabio Miretti, con Lois Openda pronto a far rifiatare Jonathan David come unico riferimento offensivo. Un turnover parziale che permetterà a Spalletti di far riposare alcuni dei giocatori più utilizzati nelle ultime sfide, ma anche di avere a disposizione importanti armi per modificare l'andamento della sfida a gara in corso.