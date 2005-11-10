Ritorno in Italia sempre più lontano: il Betis si muove per Icardi, avviati i contatti

Rimasto svincolato dopo la scadenza del contratto con il Galatasaray, Mauro Icardi potrebbe ripartire dalla Liga. Il Real Betis ha infatti avviato i primi contatti esplorativi con l'entourage dell'attaccante argentino, individuato da Manuel Pellegrini come possibile rinforzo per aumentare le soluzioni offensive in vista della seconda parte di stagione.

Al momento non esiste ancora un'offerta ufficiale, ma il club andaluso sta valutando la fattibilità dell'operazione. L'assenza di un costo per il cartellino rappresenta un'opportunità interessante, anche se la trattativa resta fortemente condizionata dall'aspetto economico. Il principale ostacolo è infatti rappresentato dall'ingaggio. In Turchia l'ex Inter e Paris Saint-Germain percepiva circa 10 milioni di euro a stagione, una cifra fuori dalla portata del Betis. Per trasferirsi a Siviglia il centravanti dovrebbe quindi accettare una sensibile riduzione dello stipendio.

Icardi, 33 anni, ha chiuso la sua esperienza al Galatasaray con numeri di assoluto livello: 77 reti in 134 presenze, di cui 14 nell'ultima edizione della Süper Lig nonostante la presenza di Victor Osimhen. Un rendimento che continua ad attirare l'interesse di diversi club europei; sugli sviluppi della situazione non c'è soltanto il Betis. Anche Juventus, Elche, Everton, Tottenham, Benfica e PAOK restano vigili: nelle prossime settimane l'ex Inter dovrà decidere quale sarà la prossima tappa della sua carriera.