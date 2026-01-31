Calciomercato agli sgoccioli. Il Gazzettino: "Il Liverpool tenta Dumfries: Norton-Cuffy per l'Inter"
"Il Liverpool tenta Dumfries: c'è Norton-Cuffy per Chivu" scrive quest'oggi Il Gazzettino in edicola nella sua sezione sportiva. Spazio al calciomercato, ormai agli sgoccioli, e agli ultimi movimenti con le big in fermento.
L'Inter non ha rinunciato all'idea di riprendersi Ivan Perisic, ma il Psv Eindhoven continua a fare resistenza. Si è riacceso l'interesse per il genoano Brooke Norton-Cuffy. Il 22enne esterno inglese è considerato un "clone" di Denzel Dumfries, ancora ai box ma sul quale c'è stato un sondaggio del Liverpool.
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus in attesa per Kolo Muani. Milan, ecco il colpo che non ti aspetti: Mateta. L'Inter spera ancora in Diaby ma c'è anche Norton-Cuffy. Il Fenerbahce all'assalto di Lookman
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
