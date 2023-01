Inter, una difesa da ricostruire. Non solo Skriniar, altri tre difensori potrebbero partire

Tiene sempre banco il futuro di Milan Skriniar sulle pagine dei quotidiani sportivi, col Corriere dello Sport che parte dalle parole di Galtier per la sua analisi. Il PSG lavora seriamente per prendersi subito Skriniar e prepara la sua offerta: una sorta di beau geste per mantenere i rapporti tra le società, con l'Inter che sarebbe disposta a privarsi dello slovacco per 20mln. In bilico però non c'è solo Skriniar, ma tutto il pacchetto arretrato, un autentico muro da ricostruire: de Vrij è in scadenza e ha già ricevuto un'offerta per il rinnovo, ma vorrebbe trasferirsi in Premier League. D'Ambrosio dovrebbe rinnovare, mentre Acerbi è in dubbio: è uno dei leader dell'Inter, ma 4mln per il riscatto sono troppi, così come quell'ingaggio da 2.6mln/anno che non sembra disposto a tagliare. Ecco perché si valuta Schuurs, mentre un occhio va dato anche alla situazione di Bastoni: è a scadenza nel 2024, evitare un altro caso-Skriniar dev'essere l'ìmperativo dell'Inter.