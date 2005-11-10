Bologna, che iella. Dallinga fa crac con il Colonia: "Incubo realtà. Non riesco a crederci"

Chissà se il Bologna confidava nell'acquisto del Colonia di Thijs Dallinga. Dopo 12 gol in 80 presenze, la dirigenza rossoblù ha preferito virare sui profili di Roberto Piccoli e Artem Dovbyk, anche per sopperire all'assenza pesante di Santiago Castro, ma per il centravanti olandese è toccato il prestito nel club di Bundesliga.

I dettagli dell'accordo, poi l'infortunio

Per accordi presi, il 26enne avrebbe giocato in prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto in favore dei Caproni per 13 milioni di euro al termine della stagione. Purtroppo però la rottura del crociato anteriore subita durante l'amichevole contro il Viktoria Colonia, disputata sabato, ha cambiato tutto e ora il giocatore dovrà operarsi e affrontare una lunga riabilitazione per tornare a giocare.

Il messaggio sui social

Intervenuto sul suo profilo Instagram a seguito della diagnosi tremenda relativa al suo infortunio, Dallinga ha scritto: "Sfortunatamente un incubo è diventato realtà ieri (l'altro ieri, ndr). Non riesco ancora a credere a quello che è successo ed è dura da accettare, ma farò di tutto per tornare il prima possibile. Nel frattempo darò il mio pieno sostegno alla squadra e a questo bellissimo club per rendere comunque positiva questa stagione. Grazie per tutti i messaggi che ho ricevuto, tornerò", la promessa fatta dall'attaccante olandese.