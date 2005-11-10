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Focus TMW

Top 100 giovani italiani: da Berenbruch a Kofler, nel nord del paese. Posizioni 65-61

Focus TMW
Dimitri Conti
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Dimitri Conti
Oggi alle 10:15Serie A
05.10.2026 10:15Serie A
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Tra i due, si trovano anche Coletta (64°), Iddrissou (63°) e Mascardi (62°): un'altra cinquina dei talenti più interessanti d'Italia secondo TMW.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Luca Recalcati/TUTTOmercatoWEB.com

Ci spostiamo verso nord, almeno nel sentir pronunciare un paio dei cognomi dei cinque protagonisti che caratterizzano i posti dal 65° al 61° nella classifica dei 100 calciatori U21 più promettenti d'Italia secondo TMW. Eccoli:

65° - THOMAS BERENBRUCH (Avellino, in prestito dall'Inter)

Sembra tutto già scritto, ma sarà il tempo a dirci se ci sbagliamo oppure no su Thomas Berenbruch. Il centrocampista che Simone Inzaghi ha fatto esordire in Champions a 18 anni ha studiato e appreso quanto più possibile da Calhanoglu e compagni ad Appiano Gentile, ma, dopo un'annata in Serie C con l'Under 23, ha capito che era meglio un'esperienza altrove perché trovare spazio in un reparto di fenomeni è pressoché impossibile. Così, a malincuore, ha lasciato l'Inter in prestito per trasferirsi all'Avellino, dove sta cercando di capire le richieste di Nesta. La speranza per lui è che i pochi minuti avuti fin qui si tramutino presto in altro. Centrocampista universale, sa lavorare a un buon ritmo ed è determinante in zona realizzativa grazie ai suoi inserimenti. Di piede mancino, non ha grande struttura, ma colma le sue lacune grazie alle letture e alla capacità di interpretare più ruoli nella stessa partita.

La scheda di Berenbruch

Ruolo: centrocampista
Anno di nascita: 2005
Presenze nelle nazionali: 2 con l'U17, 2 con l'U19 e 5 e 1 gol con l'U20
Valore Transfermarkt: 1 milione di euro

64° - FEDERICO COLETTA (Benfica B)

Gli 'italians', cioè i calciatori italiani che giocano all'estero per motivi di opportunità sono e saranno sempre più una colonna della Nazionale e delle varie selezioni giovanili: Federico Coletta è sicuramente uno degli esponenti principali della categoria, con un percorso lineare da romano e calciatore della Roma fino all'estate 2025 (con chiamate in Nazionale regolarissime, ndr), quando la chiamata del Benfica ha cambiato le cose, con Mourinho che si è speso personalmente per convincere il centrocampista a scegliere il Portogallo come meta futura per la sua crescita. Si tratta di un centrocampista moderno: versatile e dinamico, capace di giocare da mezzala box-to-box, trequartista d’inserimento o esterno destro che rientra. Si distingue per agilità, baricentro basso, pulizia tecnica nello stretto, inserimenti e qualità sotto porta. Si ispira a Pedri ed è considerato uno dei migliori talenti italiani classe 2007. Al Benfica sta crescendo in un ambiente tecnico e offensivo, con l’obiettivo di affermarsi ai livelli più alti.

La scheda di Coletta

Ruolo: centrocampista polivalente
Anno di nascita: 2007
Presenze nelle nazionali: 4 in U15, 15 e 5 gol in U17, 4 e 2 gol in U18, 20 e 2 gol in U19, 1 in U20
Valore su Transfermarkt: 700mila euro

63° - JAMAL IDDRISSOU (Inter U23)

Quello che il centravanti classe 2006 è riuscito a fare in 4 stagioni ha davvero dell'incredibile. Dopo valanghe di gol tra Under 17 e Under 18 dell'Inter, il salto in Primavera, ma soprattutto in Serie C gli ha permesso di acquisire malizia e scaltrezza, tant'è che c'è moltissima attesa per quello che riuscirà a fare quest'anno. Quel che è certo è che Chivu non regala niente a nessuno e se ha deciso di schierarlo anche da titolare più volte nelle amichevoli estive contro big del calcio mondiale, significa che la sua maturità è tale da poter stare su palcoscenici simili. Un giorno riuscirà ad arrivarci stabilmente? Centravanti strutturato che sa giocare su tutto il fronte, attacca lo spazio in maniera veemente e non rimane statico ad aspettare la palla in area di rigore. Molto veloce, gli piace allargarsi sulla fascia destra e crearsi il modo di puntare l'uomo uno contro uno.

La scheda di Iddrissou

Ruolo: attaccante
Anno di nascita: 2007
Presenze nelle nazionali: 3 e 1 gol con l'U18, 12 e 3 gol con l'U19 e 5 e 2 gol con l'U20
Valore Transfermarkt: 2,5 milioni di euro

62° - DIEGO MASCARDI (Torino)

Dalla stagione da rivelazione con lo Spezia, fino alla Serie A: la carriera di Diego Mascardi ha avuto una progressione rapidissima e grazie ai granata i primi minuti in massima serie sono già in tasca. La sua carriera tra i pro parte dall'esordio nell’agosto 2025 in Coppa Italia contro la Sampdoria (decisivo ai rigori, parando due tiri). Nella stagione 2025-26 in Serie B colleziona 17-18 presenze (tra campionato e Coppa), nonostante la retrocessione del club. Il Torino, che lo seguiva da mesi, ci punta forte e per circa 2 milioni lo porta in granata: molto dotato nelle uscite altre e comando dell'area di rigore, abile nella costruzione dal basso e nella precisione nei passaggi. Reattività, freddezza (soprattutto sui rigori) e personalità sono altre sue qualità indiscusse.

La scheda di Mascardi

Ruolo: portiere
Anno di nascita: 2006
Presenze nelle nazionali: 2 presenze in U17, 3 presenze in U18, 1 presenza in U19, 2 presenze in U21
Valore su Transfermarkt: 1,3 milioni di euro

61° - RAPHAEL KOFLER (Cagliari, in prestito dal Sudtirol)

Nato in Val Venosta, ha nel Sudtirol la sua casa calcistica, che gli permette di avere zero pressioni. In un ambiente tanto all'avanguardia quanto particolare, dove anche il tifo non è poi così caldo come altrove, sviluppa la mentalità di chi vuole arrivare a tutti i costi e non si ferma davanti a niente. Così, dopo 3 anni di Serie B, arriva la chiamata del Cagliari di Pisacane, che dovrà dargli il tempo di adattarsi alla Sardegna e al massimo campionato. Nella miglior difesa d'Europa, almeno questo è ciò che raccontano i numeri, lo spazio non è stato tantissimo, ma troverà come sempre la sua collocazione ideale. Giocatore di grande fisicità e molta forza, ha nella capacità di rimanere concentrato una delle sue qualità migliori. Impiegato spesso da centrale, suo ruolo naturale, ha dimostrato in Serie B di poter fare pure il mediano. Abile nel trovare la porta, è dotato di uno stacco importante.

La scheda di Kofler

Ruolo: difensore
Anno di nascita: 2005
Presenze nelle nazionali: 1 con l'U19 e 6 e 1 gol con l'U20
Valore Transfermarkt: 5,5 milioni di euro

Fonte: Alessio Del Lungo e Simone Lorini hanno co-realizzato lo speciale

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